Внебрачная дочь короля Бельгии официально стала принцессой
Художница Дельфина Боэль получила титул, фамилию отца, а также право на обращение «ваше высочество»
Художница Дельфина Боэль выиграла суд, признавший ее право носить фамилию отца, экс-короля Бельгии Альберта II, а также титул принцессы. Об этом сообщает бельгийское медиа VRT.
Помимо фамилии Альберта Саксен-Кобург-Готского Дельфина также получила право на почетное обращение «ваше высочество».
Решение было принято и оглашено 1 октября 2020 года в Апелляционном суде Брюсселя.
«Победа в суде никогда не заменит отцовской любви, но дает чувство справедливости, которое еще более усиливается тем фактом, что многие дети, прошедшие через такие же испытания, теперь найдут в себе силы с честью пройти через них», — прокомментировал решение суда адвокат Дельфины Марк Уиттендаэле.
Боэль подала иск к Альберту II в 2013 году, когда он отрекся от престола и потерял юридическую неприкосновенность. В прошлом году по решению суда бывший король сдал ДНК-тест, подтвердивший его отцовство.
Дельфина Боэль — художница и скульптор. Она родилась в 1968 году. Ее отец — Альберт II, а мать — баронесса Сибилла де Селис Лоншан. Оба на тот момент состояли в браке с другими людьми. О связи стало известно в 1999 году.
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