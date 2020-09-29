«Королева мира»: Рианна снялась в просвечивающем грудь лифчике ради (фото)



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Певица Рианна instagram.com/badgalriri/

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна привлекла внимание к своему косметическому бренду снимком в нижнем белье. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 32-летняя знаменитость позирует в ванной комнате, одетая в панаму и кружевной бюстгальтер марки Savage X Fenty пудрового цвета, через который просвечивает грудь. Образ исполнительницы дополнили серебряные серьги. Кроме того, на ее лицо нанесены средства бренда Fenty Skin. «Защищаю свой меланин, пока они пытаются искоренить его», — подписала она пост, который набрал более трех миллионов лайков.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Совершенство», «А теперь расскажи, каково это — быть любимицей бога?», «Сексуально!», «Королева мира», «Только представьте, что вы выглядите так же», — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»