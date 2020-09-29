Как соблазнить мужа: Ким Кардашьян в «голом» боди приняла пикантные позы



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39-летняя Ким Кардашьян приняла участие в чувственной фотосессии instagram.com/kimkardashian

По ту сторону камеры оказался 43-летний муж Канье Уэст

Звезда реалити-шоу и рэпер объединились ради создания прекрасного. У супругов получился отличный тандем модели и фотографа. Канье не любит, когда его жена выглядит слишком вызывающе, поэтому Ким пришлось отказаться от провокационных поз.

Тем не менее, ставка на сдержанность сделала свое дело. Кадры получились интимными и личными, учитывая, что Уэст сам снимал Кардашьян. Инстадива была одета в боди под цвет кожи, поэтому казалось, что на звезде вовсе нет белья.

Модель собрала волосы в высокую косу и сделала фирменный макияж с акцентом на естественность. Массивные украшения идеально дополнили «голый» образ. Ким принимала такие позы, будто пытаясь скрыть наготу тела, но при этом игриво соблазняла того, кто по ту сторону объектива.

«Секси», «Красиво», «Скучновато...», «На Ким слишком много фотошопа», «Очень чувственно», «Огонь!», «Как будто голая!», «Кардашьян уже везде», «Съемка не в духе Ким, и мне это нравится», - поделились мнением пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»