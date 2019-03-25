Возвращение на сцену: Марина Одольская сняла новый клип на песню «Небо»



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Марина Одольская

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Марина Одольская открывает своим верным слушателям и новым фанам небесные просторы. Песня «Небо», с которой Марина вернулась на украинскую сцену, за короткий промежуток времени после премьеры заняла высокие позиции в рейтингах на радиостанциях и в хит-парадах.

Именно поэтому, артистка решила снять на композицию видеоклип, режиссером которого стал Виктор Скуратовский.

Как удалось узнать Scotch, новое видео снимали целые сутки без перерыва на отдых, сменяя разные локации, декорации и костюмы. Все участники съемочного процесса были в восторге от сотрудничества.

«Я реально ощущал Небо. Работать с хорошими исполнителями и профессионалами своего дела всегда приятно. Время летело незаметно и усталости не чувствовалось совсем, когда рядом певица с такой историей, и придумывать сюжет вообще не пришлось. Услышав песню «Небо», я сразу увидел картинку. Круто, что ко мне обратились, чтобы эту картинку я смог воплотить в жизнь!» – так прокомментировал съемки видеоклипа режиссер Виктор Скуратовский.

Также, к съемкам нового видео привлекли известный танцевальный коллектив Freedom, для передачи глубины чувств в динамике танца, о которых поет Одольская.

«У нас уже есть большой опыт работы в воздухе. Нас поднимали на специальных креплениях и тросах. Единственный момент сложности в том, что кожа очень быстро натиралась от креплений и становилось тяжелее исполнить трюки. Если бы кто-то из танцоров делал это впервые, то думаем на 2-3 дубле съемки прекратились бы. Это очень сложно. Только благодаря длительной подготовке и опыту мы смогли реализовать идеи режиссера». – поделились эмоциями артисты балета Freedom Юлия Зима и Павел Бондаренко.

В клипе Одольская меняла разные настроения и образы: была и нежной, и роковой, влюбленной…все эти образы были созданы для клипа стилистом Евгением Кириенко.

Сама Одольская с радостью и большим энтузиазмом погрузилась в работу над новым видео.

«Сейчас у меня очень интересный период. Я снова привыкаю к сцене и камерам. Но с такой командой я не ощущала дискомфорта, или трудностей работы в кадре. В моем клипе «Небо», новой истории Марины Одольской, будет много тепла и весны. Жду премьеры вместе с моими слушателями!», – отметила артистка.



