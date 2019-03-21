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    Шоу-биз

    Группа «Время и Стекло» порадовала поклонников первой украиноязычной композицией

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    Группа &laquo;Время и Стекло&raquo; - Группа «Время и Стекло» порадовала поклонников первой украиноязычной композицией
    Группа «Время и Стекло»

    Популярный музыкальный коллектив представил на суд меломанов композицию «Дим»

    Группа «Время и Стекло» презентовала новую композицию и видеоклип на композицию «Дим». Буквально за несколько часов после публикации клипа на официальном YouTube-канале музыкального коллектива видео просмотрело более 300 тысяч просмотров.

    Авторами композиции «Дим» стали Потап (Алексей Потапенко) и Андрей Безкровный. 

    Фронтвумен коллектива Надя Дорофеева прокомментировала новый трек так: 

    «Я в эту песню влюбилась с первой секунды. Такой украинский pop мне по душе! Потап (Алексей Потапенко, -прим.ред) - ты гений ! Восхищаюсь тобой всегда! Люблю!! Спасибо Dj bloodless, который писал песню вместе с Потапом! И конечно за супер саунд шлю свою любовь Вадиму Лисице», - написала Дорофеева в соцсети Instagram.

    Также известно о том, что новый сингл войдет в альбом коллектива, выход которого запланирован на 2019 год.

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