Монатик поделился редким снимком с женой



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Монатик

Артист не любит выставлять личную жизнь напоказ

Украинский поп-певец Монатик вместе женой посетили церемонию вручения премии Yuna-2019. Как известно, мультиартист получил награду как «Лучший певец».

В честь такого важного события, супруга Монатика Ирина вышла в свет в белом платье. Снимком, сделанным на церемонии вручения музыкальной премии, певец поделился в Instagram.

«Моя любовь» - написал он.

О личной жизни Moнатик обычно не говорит и редко делится семейными снимками. Известно, что пара воспитывает двоих сыновей 10 августа 2018 года он показал в микроблоге свою жену Ирину по случаю ее дня рождения.

Ранее певец поделился подробностями съемок клипа «Зашивает душу, в котором главная героиня клипа - манекенщица, очень похожа на жену исполнителя, такая же рыжая, такая же симпатичная. Так, по словам Дмитрия, жена, возможно, и ревновала его к девушке.

«Возможно где-то проскакивало, но вряд ли ревность. Ведь я не даю никакого повода. Мы максимально понимаем, что такое наша профессия, а что такое личная жизнь. А в личной жизни я, по крайней мере мне так кажется, не давал повода для ревности», - признался певец.

Как отметил Monatik, что у жены возможно была, разве что, ностальгия за романтическими пикниками и прогулками на гондолах. Поскольку в клипе исполнитель показал свою жизнь с женой.