Впервые в Украине выступит даунтемпо группа Bark из Нью-Йорка



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Дебютный релиз Bark вышел в конце 2016 года

Один из участников - Алексей Артемов - украинец, родом из Запорожья

23-го ноября в Киеве выступит популярная американская группа Bark. В путешествии по украинским городам их поддержат известные украинские музыканты: Kurs Valüt, Nova Guardia, Ghost Cities, Manu.

Bark - это трио: Алессио Касалини (гитара, синтезатор и программирование), Алексей Артемов (барабаны, перкуссия и программирование) и Маркус Поттс (вокал, саксофон).

Как говорят участники: «Наша музыка - это чистые настроение и эмоции, это open code, открытый к интерпретациям. Неоднозначность - это наше все ».

Коллектив работает уже 5 лет. Трех мультиинструменталистов разного происхождения объединила страсть к нестандартным комбинациям и музыкальным экспериментам. Один из участников - Алексей Артемов - украинец, родом из Запорожья. Учился в Харькове и Киеве. В студенческие годы переехал в США. Сейчас Алексей бывает в Украине несколько раз в год: играет в джазовом трио вместе с Марком Токарем.

Дебютный релиз «Bark» вышел в конце 2016 года, а в этом году осенью был выпущен Live in San Francisco 2019. Сейчас Bark работает над полноформатным альбомом и готовится к туру по Европе.

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