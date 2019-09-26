Вышла первая линейка гендерно-нейтральных Барби (видео)
В линейке шесть Барби с разными оттенками кожи, двумя вариантами причесок и разной одеждой
Компания Mattel, которая занимается производством Барби, выпустила линейку гендерно-нейтральных кукол. Линейка получила название Creatable World («Созидаемый мир»). В ней шесть кукол с различными оттенками кожи без ярко выраженных гендерных признаков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комплекте с каждой куклой идут два вида парика: короткие волосы «под мальчика» и длинные локоны, а также два комплекта одежды – с брюками или юбкой. Как заявили в компании, это позволит детям самим выбирать, с кем им играть.
Читайте также: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд на подиуме засветила грудь в прозрачной блузе без белья