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    Шоу-биз

    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре

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    Певица Адель - «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    Певица Адель
    instagram.com/adele/

    Звезда дебютировала в качестве ведущей знаменитого комедийного телешоу Saturday Night Live

    32-летняя британская певица Адель всерьез взялась за себя после развода с Саймоном Конекки, от которого родила сына. Поклонникам певицы этот год навсегда запомнится переломным моментом в ее жизни.

    Звезда избавилась от рекордных 45 килограммов — и стала выглядеть совсем иначе. Если раньше она предпочитала свободные силуэты и не спешила демонстрировать фигуру, то теперь поп-дива может выбирать смелые мини и облегающие вещи. Адель наслаждается своим новым телом, время от времени радуя фанатов снимками, на которых она выглядит великолепно.

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    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    «Взяла только половину себя»: похудевшая Адель впервые пошутила о своей фигуре
    instagram.com/adele/

    В карьере звезды тоже наметился неожиданный поворот. Она дебютировала в качестве ведущей знаменитого комедийного телешоу Saturday Night Live. В первом выпуске Адель предстала в подчеркнуто женственном и элегантном образе. Она надела обтягивающую блузу с открытыми плечами и укороченные брюки. Этот ансамбль авторства Valentino идеально подчеркнул формы звезды.

    Поклонники восхитились не только ее выходом, но и юмором. Адель не стала оставлять без внимания метаморфозы, которые произошли с ней. Она подчеркнула, что теперь выглядит совсем не так, как в последний раз, когда появлялась на публике. «Из-за всех этих ограничений и запретов на поездки мне пришлось путешествовать налегке, и я смогла взять с собой только половину себя», — шутливо сообщила певица.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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