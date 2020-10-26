Американская порнозвезда устроила перестрелку с бандитами (фото)



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26-летняя порнозвезда Энсли Пачеко вступила в перестрелку со злоумышленниками, которые проникли в ее дом instagram.com/ans_leey/

Модель смогла защитить свою семью и гостей от преступников

Семейная пара из Флориды пригласила к себе друзей, чтобы вместе посмотреть баскетбольный матч по телевизору. Двое грабителей подкараулили удачный момент: когда 31-летний муж инстадивы Энсли Пачеко открыл дверь, чтобы впустить своего знакомого, они сразу же ворвались в особняк. В руках у них было оружие, которым они начали угрожать всем присутствующим.

Преступники отобрали у мужа модели и его гостей драгоценности и украшения, общая стоимость которых составила 102 тысячи долларов. Кроме этого, они забрали и дорогой смартфон. Однако ограбление завершилось неожиданно: модель платного сайта для взрослых OnlyFans услышала шум, который доносился из гостиной. В этот момент девушка была в одной майке и трусиках. Энсли быстро сориентировалась — она схватила пистолет мужа и открыла огонь по грабителям.

Бандиты начали стрелять в ответ, а затем сбежали. Муж отважной инстадивы выхватил у нее пистолет и бросился в погоню, но злоумышленники успели скрыться.

Пачеко призналась, что не думала ни секунды, а только хотела защитить свою семью и сына. Знойная красавица заявила, что преступники стреляли в нее минимум шесть раз. «Они могли убить меня, они могли убить моего сына. Они стреляли прямо над его головой. Им было все равно», — цитирует Daily Mail слова отважной модели. Грабителей ищут, но пока поиски полиции не увенчались успехом.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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