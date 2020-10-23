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    Шоу-биз

    Молодым мамам на заметку. Мила Йовович рассказала, как верныть форму после родов

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    <p>44-летняя актриса Мила Йовович в феврале в третий раз стала мамой</p> <div></div> - Молодым мамам на заметку. Мила Йовович рассказала, как верныть форму после родов

    44-летняя актриса Мила Йовович в феврале в третий раз стала мамой

    Артистка призналась, что всего за несколько месяцев после вторых родов вернула себе подтянутую фигуру

    Вскоре после рождения второй дочери, Дешилл Иден, 44-летняя актриса Мила Йовович вернулась к съемкам. Она показала свою тренировку, благодаря которой в кратчайшие сроки стала обладательницей подтянутой фигуры. Мила предстала с небрежным хвостом на макушке и без макияжа. Она облачилась в удобную спортивную форму – кроп-топ пыльно-розового оттенка и черные легинсы. Для удобства Йовович надела спортивные перчатки без пальцев.

    Многодетная мама запечатлела себя в спортзале с актером Николасом Расенти. Он положил Миле на плечи увесистую штангу, с которой актриса сделала несколько приседов. На последнем Йовович мило улыбнулась в камеру.

    Она рассказала, как проходили ее тренировки. «Мы вставали каждое утро в 4 часа, тренировались в течение часа, а затем я садилась в кресло для макияжа. Слава богу, моя героиня уже выглядела так, как будто она пережила войну, потому что к тому времени, когда мы начинали, я всегда была такой вспотевшей!» — призналась актриса.

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    Она заверила, что в тот период находилась в наилучшей для себя форме. По словам Йовович, она была максимально здорова, спортивна и сбалансированно питалась. Мила заявила, что тогда делала всё возможное для поддержания фигуры мечты, но при этом чувствовала себя самой дисциплинированной в мире.

    «Тогда я поняла: невозможно обрести уверенность, не приложив усилий. Теперь, после ребенка №3, мне нужно снова вернуться к этому мышлению. Больше никаких оправданий! Теперь я пойду есть чипсы и думать об этом», — иронично заключила молодая мама.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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