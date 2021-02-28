Я – честная. Оля Полякова продолжает оправдываться после скандала с Тиной Кароль

Звезда дала интервью, в котором поставила точку

В субботу, 27 февраля, на телеканале «1+1» вышел новый выпуск программы «Светская жизнь» с Катериной Осадчей, в котором поп-дива дала финальный комментарий на тему инцидента с Тиной Кароль. Напомним, что в одном из выпусков шоу «Маска» Полякова назвала Кароль «плакальщицей», позже объяснив, что имела в виду и заранее извинилась перед теми, кого могли обидеть ее слова.

Оля Полякова: «Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека».

Отметим, что недавно Полякова стала участником нескольких скандалов. Сначала артистка назвала Кароль «плакальщицей», а через день «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

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