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    Я – честная. Оля Полякова продолжает оправдываться после скандала с Тиной Кароль

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    Я – честная. Оля Полякова продолжает оправдываться после скандала с Тиной Кароль

    Звезда дала интервью, в котором поставила точку

    В субботу, 27 февраля, на телеканале «1+1» вышел новый выпуск программы «Светская жизнь» с Катериной Осадчей, в котором поп-дива дала финальный комментарий на тему инцидента с Тиной Кароль. Напомним, что в одном из выпусков шоу «Маска» Полякова назвала Кароль «плакальщицей», позже объяснив, что имела в виду и заранее извинилась перед теми, кого могли обидеть ее слова.

    Оля Полякова: «Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека».

    Отметим, что недавно Полякова стала участником нескольких скандалов. Сначала артистка назвала Кароль «плакальщицей», а через день «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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