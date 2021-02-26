Звезды массово надевают обнажающие грудь бикини и лишают сна своих фанатов (фото)

Модели запустили новый тренд

Знаменитости полюбили надевать откровенные купальники и позировать в них для фото. На соответствующие кадры, ставшие трендом в соцсетях, обратили внимание журналисты The Sun.

Так, девушки начали массово публиковать снимки, где они запечатлены в бикини, верхняя часть которых частично обнажает грудь. Флешмоб поддержали участницы британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Джорджия Стил, модели Тэмми Хемброу, Деми Симс, Эмбер Тернер и другие.

Например, Хлоя Ферри поделилась фото, на котором она позирует в комплекте неоново-желтой расцветки, в то время как Джорджия Стил снялась в розовом кроп-топе, который также оголяет нижнюю часть груди.

Манекенщица и фитнес-тренер Тэмми Хэмброу разместила в сети серию снимков в купальнике розового цвета. В свою очередь, Тернер попозировала в откровенном белом топе и спортивных штанах такого же цвета.

Тренд поддержала также модель Деми Симс, которая сфотографировалась на фоне пальм и моря в слитном черном купальнике с широким вырезом под грудью.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.