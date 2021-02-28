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    Модельер рассекретил размер одежды похудевшей Аллы Пугачевой

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    Российская&nbsp;Примадонне Алла Пугачева - Модельер рассекретил размер одежды похудевшей Аллы Пугачевой
    Российская Примадонне Алла Пугачева

    Дизайнер Игорь Гуляев, который занимается пошивом одежды для певицы Аллы Пугачевой, назвал ее размер после похудения

    Новости из жизни Аллы Пугачевой поклонники в последнее время узнают, как правило, из Инстаграма Максима Галкина. В люди (по крайней мере, за пределами деревни Грязь) Алла Борисовна выходит редко. Но и тех эффектных фото и видео, которые выкладывает супруг Примадонны, достаточно, чтобы понять: Пугачева в последние годы стройна, как никогда.

    И это приходится учитывать модельерам, которые шьют для хозяйки замка эксклюзивную одежду. Хотя «приходится учитывать» – неверное выражение. По крайней мере, дизайнер Игорь Гуляев, который недавно обновил Примадонне гардероб, учитывает ее индивидуальные особенности с удовольствием. Об этом пишут российские СМИ.

    «На весну мы с Аллой Борисовной отшили огромную коллекцию одежды, дай бог, чтобы скорее можно было все это выгуливать», - рассказал журналистам автор коллекции.

    Алла Пугачева
    Алла Пугачева

    По словам Игоря Гуляева, он пошил для Примадонны – эксклюзив.

    Модельер считает, что экстремально «затягивать» талиб звездной заказчицы, которая и так кажется просто тростинкой, не требуется – во всем хороша мера.

    «Сейчас у Аллы Борисовны размер 44-46. Можно, конечно, затянуть ее до размера XS, но зачем? У неё итак все отлично», – подытожил Игорь Гуляев.

    Теги: Россия шоу-бизнес Алла Пугачева
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