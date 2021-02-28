Модельер рассекретил размер одежды похудевшей Аллы Пугачевой

Дизайнер Игорь Гуляев, который занимается пошивом одежды для певицы Аллы Пугачевой, назвал ее размер после похудения

Новости из жизни Аллы Пугачевой поклонники в последнее время узнают, как правило, из Инстаграма Максима Галкина. В люди (по крайней мере, за пределами деревни Грязь) Алла Борисовна выходит редко. Но и тех эффектных фото и видео, которые выкладывает супруг Примадонны, достаточно, чтобы понять: Пугачева в последние годы стройна, как никогда.

И это приходится учитывать модельерам, которые шьют для хозяйки замка эксклюзивную одежду. Хотя «приходится учитывать» – неверное выражение. По крайней мере, дизайнер Игорь Гуляев, который недавно обновил Примадонне гардероб, учитывает ее индивидуальные особенности с удовольствием. Об этом пишут российские СМИ.

«На весну мы с Аллой Борисовной отшили огромную коллекцию одежды, дай бог, чтобы скорее можно было все это выгуливать», - рассказал журналистам автор коллекции.

Алла Пугачева

По словам Игоря Гуляева, он пошил для Примадонны – эксклюзив.

Модельер считает, что экстремально «затягивать» талиб звездной заказчицы, которая и так кажется просто тростинкой, не требуется – во всем хороша мера.

«Сейчас у Аллы Борисовны размер 44-46. Можно, конечно, затянуть ее до размера XS, но зачем? У неё итак все отлично», – подытожил Игорь Гуляев.