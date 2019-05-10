Яркие наряды, музыка и танцы: в столице презентуют музыкально-танцевальное ретро-шоу Speakeasy jazz



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Меломаны попадут в Америку начала 20 века

Легкомысленный чарльстон, горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Джина Крупы, Кути Уильямса, музыка биг-бэндов и атмосфера клубов Нью-Йорка и Чикаго начала прошлого века - все это меломаны увидят и услышат 12 мая.

В Caribbean Club Concert Hall состоится новое музыкально-танцевальное ретро-шоу Speakeasy jazz.

Кроме отличной музыки, поклонники шоу «Эпоха Джаза» увидят яркие танцевальные номера и артистических танцовщиц.

Стоит отметить, что в состав Kyiv Rhythm Kings вошли музыканты групп «Руки'в Брюки», «Pushkin Klezmer Band» и «Brass Band».