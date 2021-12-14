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    Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»

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    Они &ndash; пара не только на экране - Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»
    Они – пара не только на экране
    Фото: Associated Press

    Зендея и Том Холланд посетили премьерный показ «Человека-паука» в Лос-Анджелесе

    Мероприятие состоялось в театре Regency Village в понедельник, 13 декабря 2021 года, в Лос-Анджелесе.

    Они – пара не только на экране. В ноябре 25-летняя Зендея подтвердила, что у нее отношения с 25-летним Томом Холландом. Поэтому перед камерами собравшихся в этот вечер фотографов они позировали, не скрывая чувств друг к другу.

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    Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»
    Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»
    Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»
    Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»
    Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»
    Фото: Associated Press

    Зендея надела весьма пикантное платье на тонких бретельках с глубоким V-образным декольте и разрезом от Maison Valentino. Платье телесного цвета было почти без спинки, за исключением тонких черных перекрещенных бретелей, и было украшено черными бусинами, напоминающими паутину. Актриса дополнила образ туфлями Christian Louboutin, которые также сверкали, и заплела волосы в косы, доходившие до талии. На голове у нее была вышитая бисером и кружевная маска для глаз, которая напоминала черного паука. У девушки был насыщенный вечерний макияж, а в ушах сверкали серьги с камнями.

    Том Холланд тоже выглядел роскошно в шоколадном костюме от Prada и гладких ботинках Christian Louboutin на толстом блочном каблуке. Он надел белоснежную рубашку и галстук.

    Напомним, в последнее время Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все чаще попадают в объектив фотографов: то пару снимут папарацци, то влюбленные позируют на красной дорожке. В этот раз Джей Ло и Бен появились на премьере фильма «Нежный бар», где Аффлек исполнил главную роль.

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    Теги: кино актриса актер
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    Зендея и Том Холланд: пара блистала на премьере «Человека-паука»