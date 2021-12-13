Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте (фото)

Пара появилась на премьере фильма

В последнее время Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все чаще попадают в объектив фотографов: то пару снимут папарацци, то влюбленные позируют на красной дорожке. В этот раз Джей Ло и Бен появились на премьере фильма «Нежный бар», где Аффлек исполнил главную роль. Снимками с мероприятия поделилось в своем Instagram издание Just Jared.

Для выхода Дженнифер выбрала роскошное платье от Elie Saab, которое не только безупречно выглядело на певице, но и подчеркивало все преимущества ее фигуры. В частности, наряды имели глубокий вырез в районе декольте, поэтому пышные формы Лопес привлекали внимание на красной дорожке.

Сам Аффлек выбрал сдержанный аутфит – классический костюм и пальто, однако выглядел не менее стильно. Все же поклонники, глядя на Бена в последнее время, не могут насладиться: после воссоединения с Дженнифер актер просто поражает своими превращениями и в облике, и в образе жизни.