  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дженнифер Лопес позировала на красной дорожке - Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте (фото)

    Дженнифер Лопес позировала на красной дорожке

    Фото: instagram.com/eliesaabworld

    Пара появилась на премьере фильма

    В последнее время Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все чаще попадают в объектив фотографов: то пару снимут папарацци, то влюбленные позируют на красной дорожке. В этот раз Джей Ло и Бен появились на премьере фильма «Нежный бар», где Аффлек исполнил главную роль. Снимками с мероприятия поделилось в своем Instagram издание Just Jared.

    Для выхода Дженнифер выбрала роскошное платье от Elie Saab, которое не только безупречно выглядело на певице, но и подчеркивало все преимущества ее фигуры. В частности, наряды имели глубокий вырез в районе декольте, поэтому пышные формы Лопес привлекали внимание на красной дорожке.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте (фото)
    Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте (фото)
    Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте (фото)
    Фото: instagram.com/eliesaabworld

    Сам Аффлек выбрал сдержанный аутфит – классический костюм и пальто, однако выглядел не менее стильно. Все же поклонники, глядя на Бена в последнее время, не могут насладиться: после воссоединения с Дженнифер актер просто поражает своими превращениями и в облике, и в образе жизни.

    Читайте также: Воссоединение легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции
    Теги: актриса актер Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Джей Ло восхитила прозрачным платьем со сверхглубоким декольте (фото)