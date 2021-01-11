Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах

Артистка отправилась в отпуск со своими дочерьми

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, как и большинство украинских селебритиз, карантин решила провести вдалеке от родной страны на море. Об отпуске Полякова сообщила фолловерам в своих Instagram-stories.

Звезда показала, как их встречали на острове и развлечения на пляже. Кроме того, Оля пошутила над своими подписчиками. Артистка запостила снимок плачущей младшей дочери, который подписала: «Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив».

Напомним, что еще недавно певице было не до смеха. Осенью артистка обрушилась на руководство страны с обвинениями в уничтожении шоу-бизнеса и призывами представителей музыкальной индустрии митинговать против коронавирусных ограничений в организации концертов.

Впрочем, никакие официальные ограничения не остановили Полякову выступить на концерте на Донбассе и в Харькове на концерте ко Дню учителя.

Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

«Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.