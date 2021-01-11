  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах

    • Розсилка
    <p>Звезда Оля Полякова посмеялась над фанатами</p> <div></div> - Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах

    Звезда Оля Полякова посмеялась над фанатами

    Артистка отправилась в отпуск со своими дочерьми

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, как и большинство украинских селебритиз, карантин решила провести вдалеке от родной страны на море. Об отпуске Полякова сообщила фолловерам в своих Instagram-stories.

    Звезда показала, как их встречали на острове и развлечения на пляже. Кроме того, Оля пошутила над своими подписчиками. Артистка запостила снимок плачущей младшей дочери, который подписала: «Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах
    Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах
    Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах
    Жалующаяся на отсутствие заработков Оля Полякова похвасталась отдыхом на Мальдивах

    Напомним, что еще недавно певице было не до смеха. Осенью артистка обрушилась на руководство страны с обвинениями в уничтожении шоу-бизнеса и призывами представителей музыкальной индустрии митинговать против коронавирусных ограничений в организации концертов.

    Впрочем, никакие официальные ограничения не остановили Полякову выступить на концерте на Донбассе и в Харькове на концерте ко Дню учителя.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    «Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.

     Читайте также: Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора
    Теги: знаменитости Оля Полякова новости певица отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies