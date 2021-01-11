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    Шоу-биз

    Настя Каменских в бикини показала свой завтрак во время отдыха (фото)

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    <p>Певица Настя Каменских показала, как питается на отдыхе</p> <div></div> - Настя Каменских в бикини показала свой завтрак во время отдыха (фото)

    Певица Настя Каменских показала, как питается на отдыхе

    instagram.com/kamenskux/

    Певица опубликовала фото с завтрака

    Певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом отдыхает на Мальдивах, показала как она там питается. В своем Инстаграме артистка опубликовала фото, сделанное во время завтрака на островах, на котором позировала без кометики с патчами под глазами в лифе от купальнике и джинсовых шортах.

    А вот для своей трапезы выбрала маленькую порцию салата из овощей, по два кусочка сыра и колбасы и немножко гарнира. Также видно на столе тарелку с различными экзотическими фруктами.

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    Также дива поделилась целой галереей фото в бикини канареечного цвета, снимки были сделаны во время прогулки по берегу океана. Анастасия показала, как выглядит спереди и сзади.

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    Настя Каменских в бикини показала свой завтрак во время отдыха (фото)
    Настя Каменских в бикини показала свой завтрак во время отдыха (фото)
    Настя Каменских в бикини показала свой завтрак во время отдыха (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Поклонники оценили утренний снимок певицы, отметив ее естественную красоту.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

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    Теги: Настя Каменских самые сексуальные певица здоровое питание шоу-бизнес
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