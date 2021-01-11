Настя Каменских в бикини показала свой завтрак во время отдыха (фото)

Певица опубликовала фото с завтрака

Певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом отдыхает на Мальдивах, показала как она там питается. В своем Инстаграме артистка опубликовала фото, сделанное во время завтрака на островах, на котором позировала без кометики с патчами под глазами в лифе от купальнике и джинсовых шортах.

А вот для своей трапезы выбрала маленькую порцию салата из овощей, по два кусочка сыра и колбасы и немножко гарнира. Также видно на столе тарелку с различными экзотическими фруктами.

Также дива поделилась целой галереей фото в бикини канареечного цвета, снимки были сделаны во время прогулки по берегу океана. Анастасия показала, как выглядит спереди и сзади.

Поклонники оценили утренний снимок певицы, отметив ее естественную красоту.

Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.