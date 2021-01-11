Настя Каменских в бикини показала свой завтрак во время отдыха (фото)
Певица Настя Каменских показала, как питается на отдыхе
Певица опубликовала фото с завтрака
Певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом отдыхает на Мальдивах, показала как она там питается. В своем Инстаграме артистка опубликовала фото, сделанное во время завтрака на островах, на котором позировала без кометики с патчами под глазами в лифе от купальнике и джинсовых шортах.
А вот для своей трапезы выбрала маленькую порцию салата из овощей, по два кусочка сыра и колбасы и немножко гарнира. Также видно на столе тарелку с различными экзотическими фруктами.
Также дива поделилась целой галереей фото в бикини канареечного цвета, снимки были сделаны во время прогулки по берегу океана. Анастасия показала, как выглядит спереди и сзади.
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