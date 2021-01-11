Девушка Бонда из Бердянска показала, как выглядит без тонны косметики (фото)

41-летняя актриса Ольга Куриленко на новом селфи без макияжа выглядит так, будто ей нет и тридцати

Звезда всегда выступала за естественность

41-летняя актриса Ольга Куриленко в завершение новогодних каникул решилась на беспроигрышный прием: она точно знает, как набрать массу лайков. Ольга предстала без капли макияжа — и ее естественная красота заворожила весь Инстаграм.

Актриса сделала селфи в домашнем образе: Куриленко в лаконичном черном топе позировала со скромной улыбкой на лице, а ее роскошные вьющиеся волосы добавляли кадру толику шарма. Поклонники пришли в восторг и не поскупились на теплые комплименты. «Натуральная красота», «Обворожительная», «Какая же хорошенькая и настоящая», «Просто королева», «Удивительная красавица», — написали фолловеры.

Напомним Ольга Куриленко родилась в Бердянске в 1979 году. Когда девушке было 13 лет, она вместе с матерью поехала на каникулы в Москву. Там ее случайно нашел один из модельных агентов и предложил работу модели. В свои 16 лет Ольга поехала в Париж, за 6 месяцев выучила французский язык, и начала работать в модельном агентстве Madison. Она появилась на обложке журнала Glamour когда ей было всего 18. Сразу после этого ее фото украсили обложки журналов Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue, вскоре она стала «лицом» компаний Lejaby, Bebe clothing, Clarins and Helena Rubinstein.

В 2008 году Ольга сыграла роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Утверждение Куриленко на роль девушки Бонда сделало ее имя известным на весь мир - она стала первой украинкой, которая обошла в кастинге на эту роль таких актрис как Кэмерон Диаз, Сиенна Миллер и многих других.

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Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7».

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