Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини



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instagram.com/allabonya

Звезда Инстаграма порадовала поклонников новыми фото

Знойная супруга ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская продолжает выставлять новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз женщина восхитила сеть снимком в бикини, который она сделала в бассейне. Новое фото Алла выставила на своей странице в Instagram. Также она посоветовала своим подписчицам беречь волосы от солнца.

«Моя гулька распускается только для кадра. Всегда с собой защитные маски и спреи! Это правда важно, особенно если есть осветленные пряди!» – написала Барановская.

Пользователи сети пришли в восторг от новой фотокарточки Аллы

«Вы идеальная», «Бог тебя наградил всем, смотрю и восхищаюсь», «Загар класс. Фигурка великолепная. Волосы как у Златовласки. Купальник супер. Богиня», «Вот это фото!!! Как с календариков 80-х годов», - пишут восхищенные юзеры.