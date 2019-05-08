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    Шоу-биз

    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини

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    instagram.com/allabonya - Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    instagram.com/allabonya

    Звезда Инстаграма порадовала поклонников новыми фото

    Знойная супруга ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская продолжает выставлять новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз женщина восхитила сеть снимком в бикини, который она сделала в бассейне. Новое фото Алла выставила на своей странице в Instagram. Также она посоветовала своим подписчицам беречь волосы от солнца.

    «Моя гулька распускается только для кадра. Всегда с собой защитные маски и спреи! Это правда важно, особенно если есть осветленные пряди!» – написала Барановская.

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    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    Жена Николая Тищенко похвасталась шикарной фигурой в бикини
    instagram.com/allabonya

    Пользователи сети пришли в восторг от новой фотокарточки Аллы

    «Вы идеальная», «Бог тебя наградил всем, смотрю и восхищаюсь», «Загар класс. Фигурка великолепная. Волосы как у Златовласки. Купальник супер. Богиня», «Вот это фото!!! Как с календариков 80-х годов», - пишут восхищенные юзеры.

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