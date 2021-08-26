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    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения

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    Павло Зибров вместе с супругой - Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    Павло Зибров вместе с супругой
    instagram.com/pavlo_zibrov/

    Артист показал фото любимой женщины, вместе с которой прожил 27 лет

    Знаменитый украинский певец Павел Зибров трогательно поздравил жену Марину с днем рождения и выложил серию снимков вместе с ней. Также он засыпал супругу комплиментами.

    Соответствующие фото он опубликовал на личной страничке в Instagram. «Моя надежная опора и поддержка, рупор справедливости, мудрости, нежности, женственности и красоты, поздравляю тебя с днем рождения», – написал Зибров.

    Народный артист поблагодарил любимую жену за дочь Диану, а также отметил, что они празднуют сегодня годовщину свадьбы.

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    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения
    instagram.com/pavlo_zibrov/

    «Сегодня ровно 27 лет как мы поженились, хороший двойной праздник. Пусть в твоем сердце постоянно играет музыка счастья, пусть для тебя каждый день дарит улыбку и крепкое здоровье, вдохновение и жажду, много радости и добра! Купайся в счастье, тони в любви! Многая благая лета, любимая! Так поднимем бокалы за тебя и нашу семью. Зибровы – это сила, Зибровы – это бренд», – подытожил Павел Зибров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Павел Зибров
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    Зибров трогательно поздравил жену с днем рождения