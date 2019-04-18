Дженнифер Лопес названа модной иконой: лучшие streetstyle луки певицы



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vogue.ua

3 июня в Бруклинском музее Нью-Йорка пройдет очередная церемония вручения наград CFDA (Совет Модных Дизайнеров Америки), на которой будут названы лучшие из лучших представителей fashion-индустрии США

Уже стало известно, что свою награду в этом году получит и певица Дженнифер Лопес, названная иконой стиля.

«Стиль Дженнифер Лопес смелый и запоминающийся, – рассказывает Стивен Колб, президент и главный исполнительный директор CFDA. – Многие дизайнеры, как члены нашего совета, так и нет, любят одевать ее в повседневной жизни, и для сцены.Это действительно большая честь».

Согласна с ним и дизайнер Диана фон Фюрстенберг, которая считает, что Лопес виртуозно умеет использовать одежду как способ выражения женской силы.

У Дженнифер Лопес было немало по-настоящему ярких выходов в карьере. Одни из последних – в зеркальном платье Tom Ford на премии «Оскар 2019» и в пышном наряде оттенка фуксии Giambattista Valli Couture.

Поклонники в свою очередь помнят ее уже легендарный выход на красной дорожке премии Grammy в 2000 году, когда певица появилась в платье Versace с декольте до пупка, или ее появление на «Оскаре» в 2003-м.

Уличный стиль артистки – это еще один предмет интереса ее поклонников. С одной стороны она просто обожает спортивный стиль и в тренировочном костюме ходит по городу, а с другой – ее любовь к дерзкому стилю нулевых никуда не пропала, и почему бы посреди белого дня не надеть роскошный белый комбинезон?

Джерело: vogue.ua