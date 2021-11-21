Злата Огневич заинтриговала фанатов шоу «Холостяка»

Известная певица и главная героиня шоу «Холостячка» Злата Огневич у себя в Instagram поделилась необычной фотографией. В кадре находятся мужчина и женщина который целуются на берегу моря, но лиц героев кадра не видно. Многие подписчики в комментариях стали предполагать, что это намёк на победителя шоу.

Фото zlata.ognevich

Так же, фанаты начали писать, что мужчина на фото очень похож на одного из участников шоу, а именно Дмитрия Шевченка из-за прически. Также, есть много догадок, что это может быть Роман Свечкоренко, который покинул проект после 6-го выпуска по причине, что его бракоразводный процесс ещё не окончен, но Злата дала возможность вернуться мужчине после окончания этого процесса.



Напомним, что ранее Злата поделилась пикантными фото и проговорилась о заветном желании: «Я бы многое отдала, чтобы оказаться в театре "Лилия" и принять участие в спектакле "Город женщин".