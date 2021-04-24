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    Знаменитого американского рэпера объявили в розыск за изнасилование

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    Американский рэпер Lil Mosey - Знаменитого американского рэпера объявили в розыск за изнасилование
    Американский рэпер Lil Mosey

    Инцидент якобы произошел в январе

    Американского рэпера Lil Mosey объявили в розыск после того, как он не явился в суд по делу об изнасиловании. Об этом пишет TMZ.

    19-летнего хип-хоп-исполнителя обвинили в изнасиловании второй степени тяжести несколькими неделями ранее. Предполагаемая жертва заявила, что вместе с подругой отправилась в загородный дом артиста, где тот вместе с еще одним мужчиной изнасиловал их.

    Женщина, имя которой не раскрывается, отметила, что согласилась на секс с Lil Mosey, пока они ехали к нему в дом, однако позже потеряла сознание после употребления с ним алкоголя. Через некоторое время она очнулась, обнаружив, что рэпер раздвинул ее ноги, причинив ей этим боль, и стал ее насиловать. Затем она вновь отключилась, а позже, очнувшись, увидела, как ее насилует другой мужчина. Инцидент якобы произошел в январе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес изнасилование
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