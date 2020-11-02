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    Шоу-биз

    Джастин Бибер признался, что хотел покончить с собой

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    Певец&nbsp;Джастин Бибер - Джастин Бибер признался, что хотел покончить с собой
    Певец Джастин Бибер

    Певец подумывает об открытии специальных курсов, где жертвам депрессии помогали бы профессионалы

    Джастин Бибер подробнее рассказал о своей депрессии, которая когда-то, в начале карьеры, мучила его и доводила до суицидальных мыслей. В документалке, опубликованной на ютуб-канале музыканта, он говорит, что виной всему была сильная боль, которую он испытывал.

     «Были моменты, когда я был реально очень близок к самоубийству. Говорил себе: чувак, эта боль когда-нибудь уйдет? Боль была совершенно нескончаемой. Я просто страдал и понимал, что лучше было бы не испытывать этого, чем жить с этой болью», — рассказал Бибер.

    Также Джастин рассказал, что хотел бы помогать людям, которые такое пережили суицидальные мысли и другие схожие состояния. Он даже подумывает об открытии специальных курсов, где жертвам депрессии помогали бы профессионалы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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