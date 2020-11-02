«Танцующий миллионер» встретил молодую жену из роддома и довел ее до слез (видео)

«Танцующий миллионер» устроил настоящую сказку для новоиспеченной мамы

Влюбленные на этой неделе стали родителями. Итальянец сразу поделился своей радостью с поклонниками. Он признался, что никогда еще не был так счастлив и готов на всё ради своей новорожденной принцессы. Неудивительно, что довольный отец решил подарить возлюбленной массу эмоций, когда она возвращалась домой вместе с крошкой-дочерью.

Джанлука украсил свои владения. На воротах красовался огромный розовый бант. Все фонари по дороге к особняку преобразились, став «праздничными». В кадре на видео мелькали игрушечные розовые слоны, жирафы, плюшевые медведи и романтичные воздушные шары.

Шэрон ехала в автомобиле вместе с возлюбленным. Молодая мама была настолько потрясена, что начала плакать от счастья. Джанлука сам раскрыл перед любимой дверь машины, а потом взял в руки люльку с новорожденной дочкой. Родителей встречал весь персонал: многие слуги тоже не смогли сдержать слез в порыве эмоций.

Внутри дома Шэрон ждало продолжение фейерверка сюрпризов. Роскошно накрытый стол с изысканными сладостями, выдержанными в розовых тонах, — при одном взгляде на него захватывало дух. Возлюбленная «танцующего миллионера» продолжала плакать, она была до глубины души потрясена таким романтичным поступком своего избранника.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.