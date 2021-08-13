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    Звезда бразильского сериала скончался от коронавируса

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    Утром 12 августа 85-летний бразильский актер Терсизиу скончался в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу - Звезда бразильского сериала скончался от коронавируса
    Утром 12 августа 85-летний бразильский актер Терсизиу скончался в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу

    Тарсизиу Мейра — один из самых известных актеров Бразилии

    Врачи не смогли спасти Тарсизиу Мейра. Организм актера просто не выдержал длительной борьбы с коронавирусом. Жена артиста все еще находится в больнице.

    Тарсизиу Мейра и его супруга Глория Менезес попали в больницу с диагностированным коронавирусом еще 6 августа. Состояние актеров было тяжелым, поэтому их перевели в реанимацию. И если Глория постепенно шла на поправку, то самочувствие ее мужа постоянно ухудшалось.

    Утром 12 августа 85-летний Терсизиу скончался в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Данную информацию подтвердил личный помощниу актера. Сейчас близкие звезды решают вопрос с похоронами.

    Разумеется, для жены Мейры его кончина стала потрясением. Сейчас Глория Менезес чувствует себя нормально: недавно ее отключили от аппарата ИВЛ. Однако на похоронах женщина присутствовать не сможет.

    Тарсизиу Мейра — один из самых известных актеров Бразилии. Артист начал сниматься еще в 60-х, но пика творческой формы достиг в конце XX века. Тогда он сыграл главные роли в таких проектах, как «Вавилонская башня», «Хозяйка судьбы» и других.

    Последний сериал с его участием вышел в 2018 году. После мелодрамы «Гордость и страсть» Мейра решил сократить рабочую активность из-за проблем со здоровьем. Большую часть времени артист проводил дома вместе с женой.

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Звезда бразильского сериала скончался от коронавируса