Невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам (видео)

Купание закончилось благополучно и для самой коровы, и для отдыхающих

Туристы из Днепра, отдыхая в Карпатах, решили поплавать в бассейне, и неожиданно к ним прыгнула корова. О случае на своей странице в Facebook написала Александра Стасюк.

Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметила Александра.

Купание закончилось благополучно и для самой коровы, и для отдыхающих. Судя по возгласам детей, им такое развлечение по душе.

А вот родители были несколько напуганы поведением животного. Однако по словам женщины, корова самостоятельно вышла из бассейна, поднявшись по лестнице.

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