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    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу

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    52-летняя голливудская актриса Холли Берри - 54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    52-летняя голливудская актриса Холли Берри

    Эрик Браун, который работал на площадке координатором трюков, отметил, что у актрисы была действительно серьезная травма

    Голливудская актриса Холли Берри сломала ребра на съемках фильма «В синяках» и продолжила работу. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

    Артистка дебютировала в качестве режиссера и снимала проект для стримингового сервиса Netflix. Она же сыграла в нем главную роль, превратившись в бойца ММА Джеки Джастис. Звезда получила травмы в первый же день съемок боевика, но при этом отказалась останавливать производство картины.

    Эрик Браун, который работал на площадке координатором трюков, отметил, что у актрисы была действительно серьезная травма. «Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики», — заявил Браун.

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    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу
    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу

    Уточняется, что изначально роль Джеки Джастис должна была исполнить Блейк Лайвли. Режиссером фильма должен был выступить Ник Кассаветис, однако в конце 2019 года над проектом начала работать Берри. Лента «В синяках» выйдет на Netflix 24 ноября.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу