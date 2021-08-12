54-летняя голливудская звезда сломала ребра на съемках фильма, но продолжила работу

Эрик Браун, который работал на площадке координатором трюков, отметил, что у актрисы была действительно серьезная травма

Голливудская актриса Холли Берри сломала ребра на съемках фильма «В синяках» и продолжила работу. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Артистка дебютировала в качестве режиссера и снимала проект для стримингового сервиса Netflix. Она же сыграла в нем главную роль, превратившись в бойца ММА Джеки Джастис. Звезда получила травмы в первый же день съемок боевика, но при этом отказалась останавливать производство картины.

Эрик Браун, который работал на площадке координатором трюков, отметил, что у актрисы была действительно серьезная травма. «Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики», — заявил Браун.

Уточняется, что изначально роль Джеки Джастис должна была исполнить Блейк Лайвли. Режиссером фильма должен был выступить Ник Кассаветис, однако в конце 2019 года над проектом начала работать Берри. Лента «В синяках» выйдет на Netflix 24 ноября.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.