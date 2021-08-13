  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Скончалась британская звезда сериала «Шерлок»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скончалась британская звезда сериала «Шерлок»

    Британская актриса Уна Стаббс скончалась в 84 года

    Умерла британская актриса Уна Стаббс. Об этом сообщает BBC News.

    Как рассказал агент звезды сериала «Шерлок», она скончалась в своем доме в Эдинбурге в окружении своей семьи. Ей было 84 года. Последние несколько лет артистка болела, однако о каком именно недуге идет речь, агент не уточнил.

    screenshot_3_99

    Уна Стаббс родилась 1 мая 1937 в Лондоне. Впервые она появилась на телевидении в качестве танцовщицы, а свою карьеру в кино начала в 1960-х, снявшись в таких проектах, как «Летние каникулы» и «До смерти». Среди других известных фильмов и сериалов с ее участием — «Загадочное ночное убийство собаки», «Вызовите акушерку», «Дарреллы», «Шоу Кэтрин Тейт», «Отель "Фолти Тауэрс"», «Холодная лавка всякой всячины», «Ангел», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».

    В сериале «Шерлок» актриса исполнила роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдает квартиру в доме 221Б на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

    Ранее «Скотч» сообщал, что умерла звезда сериала «Великолепный век». Актриса, сыгравшая роль кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун, скончалась 10 августа. Ей было 75 лет.

    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скончалась британская звезда сериала «Шерлок»