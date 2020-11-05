  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue

    • Розсилка
    Актриса Зендая - Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue
    Актриса Зендая
    instagram.com/zendayamood/

    Девушка предстала в пышной юбке с воланами, с растрепанной прической и кристальными слезами на новой обложке

    Популярности 24-летней актрисы и звезды «Эйфории» Зендаи Коулман после выхода нашумевшего сериала могут позавидовать ее более опытные коллеги. Неудивительно, что с таким бэкграундом красотка регулярно мелькает в рекламных кампаниях известных брендов и появляется на обложках глянца.

    Вот и на этот раз Зендая снялась в необычном образе для ноябрьской обложки Vogue Гонконг. Девушка предстала в пышной юбке с воланами, топе и с «вороньим гнездом» на голове. Зендая также примерила очки в тонкой оправе с кристаллическими подвесками, которые напоминают слезы.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue
    Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue
    Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue
    Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue
    Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue
    Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue
    instagram.com/zendayamood/

    Напомним, что совсем недавно певица блистала на ужине Bvlgari, а до этого предстала на мартовской обложке Vogue Австралия в розовом платье с умопомрачительным вырезом и красных сетчатых колготках.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

     Читайте также: Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)


    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies