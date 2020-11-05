Звезда «Эйфории» Зендая снялась для обложки Vogue

Девушка предстала в пышной юбке с воланами, с растрепанной прической и кристальными слезами на новой обложке

Популярности 24-летней актрисы и звезды «Эйфории» Зендаи Коулман после выхода нашумевшего сериала могут позавидовать ее более опытные коллеги. Неудивительно, что с таким бэкграундом красотка регулярно мелькает в рекламных кампаниях известных брендов и появляется на обложках глянца.

Вот и на этот раз Зендая снялась в необычном образе для ноябрьской обложки Vogue Гонконг. Девушка предстала в пышной юбке с воланами, топе и с «вороньим гнездом» на голове. Зендая также примерила очки в тонкой оправе с кристаллическими подвесками, которые напоминают слезы.

Напомним, что совсем недавно певица блистала на ужине Bvlgari, а до этого предстала на мартовской обложке Vogue Австралия в розовом платье с умопомрачительным вырезом и красных сетчатых колготках.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.







