Звезда «Гарри Поттера» стал богаче на $2 миллиона

31-летний британский актер продал особняк в Австралии

Актер Дэниел Рэдклифф, который прославился благодаря роли Гарри Поттера во всемирно известной франшизе, решил продать свой особняк в Мельбурне своим же родителям.

Марсия Грешам и Алан Рэдклифф приобрели дом с тремя комнатами и панорамными окнами за 2 миллиона долларов, передает портал realestate.com.au. Сделка состоялась в апреле 2021 года.

В шикарном доме расположена новейшая кухня, веранда и панорамные окна. Недвижимость была приобретена еще в 2000-х годах, в то время когда актер работал в Австралии.

Журнал Daily Mail в 2019 году сообщил о том, что родители Дэниела являются директорами компании Gilmore Jacobs, состояние которой оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Стоит отменить, что компания процветает. В 2015 году ее активы составляли около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Родители актера неоднократно говорили, что все деньги, которые компания приносит благодаря инвестициям Дэниела, принадлежат только ему.

Дэниел Рэдклифф получил свою первую серьезную роль в 9 лет в фильме «Дэвид Копперфильд». Уже после этой картины его заметили режиссеры фильма про юного мага.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.