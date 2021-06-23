  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Звезда сериала «Беверли-Хиллз» ужаснула фанатов обезображенным пластикой лицом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Звезда сериала «Беверли-Хиллз» ужаснула фанатов обезображенным пластикой лицом

    Интересно, что в социальных сетях 48-летняя актриса активно фотошопит себя

    Многие зрители прекрасно помнят популярный в 90-х сериал «Беверли-Хиллз 90210», который показывали по ТВ. Одну из главных ролей сыграла Тори Спеллинг — дочь продюсера проекта.

    В те времена Тори активно критиковали за участие в съемках — многие говорили, что девушка попала на экран только благодаря именитому отцу. Как бы то ни было, роль девственницы Донны Мартин запомнилась поклонникам, а Спеллинг после этого пыталась и дальше строить карьеру в Голливуде.

    Прошло уже более 20 лет, и о Тори в последнее время говорят не в позитивном ключе. Недавно ее заметили на улицах Лос-Анджелеса и сначала не узнали звезду 90-х. Лицо ее выглядит сильно опухшим — оно практически неузнаваемо. Сама Спеллинг не скрывает, что прибегала к помощи пластического хирурга. Возможно, в раздувшемся овале лица нужно винить филлеры.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Звезда сериала «Беверли-Хиллз» ужаснула фанатов обезображенным пластикой лицом
    Звезда сериала «Беверли-Хиллз» ужаснула фанатов обезображенным пластикой лицом
    Звезда сериала «Беверли-Хиллз» ужаснула фанатов обезображенным пластикой лицом

    Интересно, что в социальных сетях 48-летняя актриса активно фотошопит себя — на снимках она до сих пор выглядит как юная девушка из популярного в 90-х сериала. Из-за этого Тори нередко становится объектом шуток подписчиков.

    Тюрьма, алкоголизм и попытка покончить с собой: чем занимаются и как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера»

    Отметим, что Тори продолжила сниматься в 90-х и 2000-х, но не смогла добиться большого успеха. В Голливуде шутят, что Тори смогла продвинуться только благодаря влиятельному отцу, который ушел из жизни в 2006 году.

    Что касается личной жизни артистки, то у нее пятеро детей, последний из которых родился в 2017 году. Спеллинг не скрывает, что имеет психологические проблемы. К примеру, недавно в ее дом несколько раз приезжала полиция, так как звезде везде мерещился чужак.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звезда сериала «Беверли-Хиллз» ужаснула фанатов обезображенным пластикой лицом