Звезда сериала «Беверли-Хиллз» ужаснула фанатов обезображенным пластикой лицом

Интересно, что в социальных сетях 48-летняя актриса активно фотошопит себя

Многие зрители прекрасно помнят популярный в 90-х сериал «Беверли-Хиллз 90210», который показывали по ТВ. Одну из главных ролей сыграла Тори Спеллинг — дочь продюсера проекта.

В те времена Тори активно критиковали за участие в съемках — многие говорили, что девушка попала на экран только благодаря именитому отцу. Как бы то ни было, роль девственницы Донны Мартин запомнилась поклонникам, а Спеллинг после этого пыталась и дальше строить карьеру в Голливуде.

Прошло уже более 20 лет, и о Тори в последнее время говорят не в позитивном ключе. Недавно ее заметили на улицах Лос-Анджелеса и сначала не узнали звезду 90-х. Лицо ее выглядит сильно опухшим — оно практически неузнаваемо. Сама Спеллинг не скрывает, что прибегала к помощи пластического хирурга. Возможно, в раздувшемся овале лица нужно винить филлеры.

Интересно, что в социальных сетях 48-летняя актриса активно фотошопит себя — на снимках она до сих пор выглядит как юная девушка из популярного в 90-х сериала. Из-за этого Тори нередко становится объектом шуток подписчиков.

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Отметим, что Тори продолжила сниматься в 90-х и 2000-х, но не смогла добиться большого успеха. В Голливуде шутят, что Тори смогла продвинуться только благодаря влиятельному отцу, который ушел из жизни в 2006 году.

Что касается личной жизни артистки, то у нее пятеро детей, последний из которых родился в 2017 году. Спеллинг не скрывает, что имеет психологические проблемы. К примеру, недавно в ее дом несколько раз приезжала полиция, так как звезде везде мерещился чужак.

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