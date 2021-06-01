Звезда «Игры престолов» перестал смотреть сериал после казни своего персонажа

«Значит, Винтерфелл все-таки отделился? Так это хорошо

Актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в «Игре престолов», признался, что перестал смотреть сериал после казни своего героя в первом сезоне. Он не знает, что происходило в остальных семи, сообщает The Times.

На вопрос репортера, видел ли артист финальную серию, он поинтересовался, что там произошло. Он не побоялся спойлеров и попросил рассказать сюжет, добавив, что все равно забудет этот разговор к тому моменту, как соберется досматривать киносагу.

«Значит, Винтерфелл все-таки отделился? Так это хорошо», — отметил Шон Бин, когда журналист раскрыл ему происходящее в последнем сезоне, где его дети по сериалу стали править Севером. Актер стал одним из немногих, кто положительно отреагировал на концовку сериала, хотя и не смотрел его.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.