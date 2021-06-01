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    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы

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    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы

    Девушка певца показала в «сторис» короткое, но красноречивое видео роскошного большого букета роз

    Победитель проекта «Голос страны 10» 19-летний Роман Сасанчин недавно перенес коронавирус, а его мама находилась в больнице в тяжелом состоянии, но благодаря заботе сына и его поклонникам пошла на поправку. В это непростое время рядом с Ромой постоянно находилась его любимая по имени Иванна – девушка бережно ухаживала за мамой бойфренда, чем, похоже, окончательно покорила его сердце. Так, певец сделал предложение любимой!

    23-летняя невеста поделилась радостной новостью в Instagram и показала обручальное кольцо.

    Иванна показала в «сторис» короткое, но красноречивое видео роскошного большого букета роз и аккуратное изысканное кольцо на безымянном пальце. Счастливая невеста отметила в публикации Романа Сасанчина и призналась, что согласилась выйти за него замуж.

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    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы
    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы
    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы
    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы
    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы
    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы
    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы

    «Это было не инстаграмно, я умею испортить сюрприз сама себе. Да!» – прокомментировала Иванна.

    Чуть позже и сам Роман поделился радостной новостью с поклонникаии. Он показал фото из авто. На переднем сидении певец сидит в букетом красных и белых роз. «Она сказала: «да», - поделился своим счастьем парень.

    Пара познакомилась в прошлом году в общей компании. Уже через пару месяцев после судьбоносного знакомства влюбленные решили жить вместе в киевской квартире, которую Роман выиграл на «Голосе страны».

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    19-летний победитель «Голоса страны» сделал предложение любимой. Фото избранницы