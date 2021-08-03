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    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)

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    Возлюбленная экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана &ndash; блогерша Карина Тищенко - Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    Возлюбленная экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогерша Карина Тищенко
    instagram.com/vot_nah

    Для пляжного лука девушка выбрала раздельный леопардовый купальник

    Возлюбленная экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогерша Карина Тищенко – засветила ягодицы. Девушка позировала возле бассейна в бикини, наверх которого надела «прозрачное» платье.

    Соответствующие кадры блогер опубликовала на странице в Instagram. Образ Карины Тищенко вызвал огромное количество эмоций и комментариев у ее поклонников.

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    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)
    instagram.com/vot_nah

    Для пляжного лука девушка выбрала раздельный леопардовый купальник, а наверх Карина надела платье коричневого цвета с большими дырками. Благодаря прозрачности платья видна ее стройная фигура: ягодицы, талия и длинные ноги.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)