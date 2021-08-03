Пассия Андрея Богдана в купальнике засветила выдающиеся формы на отдыхе (фото)

Для пляжного лука девушка выбрала раздельный леопардовый купальник

Возлюбленная экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогерша Карина Тищенко – засветила ягодицы. Девушка позировала возле бассейна в бикини, наверх которого надела «прозрачное» платье.

Соответствующие кадры блогер опубликовала на странице в Instagram. Образ Карины Тищенко вызвал огромное количество эмоций и комментариев у ее поклонников.

Для пляжного лука девушка выбрала раздельный леопардовый купальник, а наверх Карина надела платье коричневого цвета с большими дырками. Благодаря прозрачности платья видна ее стройная фигура: ягодицы, талия и длинные ноги.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

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