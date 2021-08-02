  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Шэрон Стоун выставила требования о вакцинации от коронавируса. Актрисе пригрозили увольнением

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Голливудская актриса Шэрон Стоун - Шэрон Стоун выставила требования о вакцинации от коронавируса. Актрисе пригрозили увольнением
    Голливудская актриса Шэрон Стоун

    По информации телеканала, в настоящее время актриса баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США

    Голливудская актриса Шерон Стоун рассказала об угрозах увольнения из проекта из-за того, что она агитирует за вакцинацию от Covid-19 на съемочной площадке. Об этом сообщает Fox News.

    Стоун заявила, что ее профессиональная жизнь находится под угрозой из-за ее настойчивых требований о вакцинации съемочной группы нового проекта, в котором она собирается участвовать в Атланте. Она отметила, что не продолжит работать, пока все участники съемок не будут вакцинированы.

    «Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом, я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все не будут вакцинированы на площадке», — подчеркнула Стоун.

    По информации телеканала, в настоящее время актриса баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, особенно в период пандемии коронавируса.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

    Читайте также: Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шэрон Стоун выставила требования о вакцинации от коронавируса. Актрисе пригрозили увольнением