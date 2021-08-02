Шэрон Стоун выставила требования о вакцинации от коронавируса. Актрисе пригрозили увольнением

По информации телеканала, в настоящее время актриса баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США

Голливудская актриса Шерон Стоун рассказала об угрозах увольнения из проекта из-за того, что она агитирует за вакцинацию от Covid-19 на съемочной площадке. Об этом сообщает Fox News.

Стоун заявила, что ее профессиональная жизнь находится под угрозой из-за ее настойчивых требований о вакцинации съемочной группы нового проекта, в котором она собирается участвовать в Атланте. Она отметила, что не продолжит работать, пока все участники съемок не будут вакцинированы.

«Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом, я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все не будут вакцинированы на площадке», — подчеркнула Стоун.

По информации телеканала, в настоящее время актриса баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, особенно в период пандемии коронавируса.

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