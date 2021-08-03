Певица MamaRika впервые стала мамой. Первое фото с малышом

Практически всю беременность певица находилась под наблюдением врачей

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее супруг Сергей Середа впервые стали родителями. У пары родился долгожданный сын.

Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, сделанное в роддоме. Сергей Середа нежно поцеловал возлюбленную в тот момент, когда она держала на руках новорожденного малыша.

«Теперь мы официально самые счастливые», - подписала снимок знаменитость.

Ранее MamaRika делилась подробностями всего происходящего в stories. На одном из опубликованных кадров можно увидеть, как артистка обнимала своего избранника за несколько часов до родов.

Напомним, практически всю беременность певица находилась под наблюдением врачей, поскольку еще в начале срока ей поставили угрозу выкидыша – гематома хориона. Певица изолировалась у себя дома в Одессе: она не путешествовала, также у нее были некоторые противопоказания – нельзя заниматься сексом, бегать, активно ходить.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

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