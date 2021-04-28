Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина

По словам звезды пандемия — идеальное время, чтобы забеременеть и родить ребенка

39-летняя актриса Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в «Игре престолов», стала мамой. Об этом она сама сообщила, став гостьей одного из британских подкастов. Малышка родилась три месяца назад, ее отец — бойфренд Натали, актер Дэвид Оукс.

«Пандемия — идеальное время, чтобы забеременеть и родить ребенка. Через 30 лет она, наверное, будет сидеть в баре и рассказывать: «Да, я родилась во время ковида»», - призналась Натали Дормер.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.