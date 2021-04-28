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    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина

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    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина

    По словам звезды пандемия — идеальное время, чтобы забеременеть и родить ребенка

    39-летняя актриса Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в «Игре престолов», стала мамой. Об этом она сама сообщила, став гостьей одного из британских подкастов. Малышка родилась три месяца назад, ее отец — бойфренд Натали, актер Дэвид Оукс.

    «Пандемия — идеальное время, чтобы забеременеть и родить ребенка. Через 30 лет она, наверное, будет сидеть в баре и рассказывать: «Да, я родилась во время ковида»», - призналась Натали Дормер.

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    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина
    Звезда «Игры престолов» втайне стала мамой во время карантина

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес
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