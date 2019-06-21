Звезда сериала «Школа» выпустила первую украиноязычную композицию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Shelby

Оля Shelby, известная ролью рыжей Тани в популярном подростковом сериале «Школа», всерьез занялась своей певческой карьерой

Артистка порадовала фанов зажигательной песней «До неба», которая по своему настроению максимально отличается от предыдущего лирического трека «Слышишь».

Слова и музыку к этому треку написала сама Оля, помогал ее санудпродюсер и друг Тимофей Решетько. Он же сделал аранжировку трека совместно с Michael Boosin.

Эта песня, как и предыдущая — тоже о любви, но сейчас я уже пою не о грусти и расстоянии, а о светлых чувствах, влюбленности и романтике. Знаете, тот самый трогательный и светлый период, когда в начале отношений друг без друга сложно даже дышать, мир видится яркими розовыми красками и ты пребываешь в сумасшедшей эйфории? Песня «До неба» была написана раньше, чем «Слышишь», но ее время пришло сейчас — летом, когда самое время влюбляться и наслаждаться романтикой первых поцелуев!»,- отметила начинающая певица Оля.

Джерело: Теленеделя