«Алиментный» скандал: Пограничники не выпустили известную украинскую певицу из страны



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Яна Соломко

Певицу Яну Соломко задежали на границе

О неприятном инциденте экс-участница шоу «Холостяк» и певица Яна Соломко сообщила в соцсети.

По словам артистки, она хотела вместе с дочкой отправится на отдых заграницу.

«Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребёнком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна, вы что, брали кредит?" Я ответила, что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я невыездная. Представляете мое состояние? Шок! Я была уверена, что это какая-то ошибка. Но меня проверили ещё раз по всем документам - результат тот же!», так начала свой рассказ Яна Соломко.





Яна Соломко

Как оказалось позже, причиной запрета на выезд из Украины стали неоплаченные алименты шестилетнему сыну, которого у нее нет.

Артистка уже связалась со своим адвокатом, который начал работать над данным вопросом.

«У меня есть шестилетний сын, о котором я не подозревала! На тот момент я была уже во всех базах и решить эту проблему на месте, понятно, не смогла. Ну что делать - поплакала, заправилась валерьянкой и отмотала назад 500 км», - сообщила Яна.