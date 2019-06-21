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    Жизнь

    «Алиментный» скандал: Пограничники не выпустили известную украинскую певицу из страны

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    Яна Соломко - «Алиментный» скандал: Пограничники не выпустили известную украинскую певицу из страны
    Яна Соломко

    Певицу Яну Соломко задежали на границе

    О неприятном инциденте экс-участница шоу «Холостяк» и певица Яна Соломко сообщила в соцсети.

    По словам артистки, она хотела вместе с дочкой отправится на отдых заграницу. 

    «Была пятница. Приятным ранним утром я выехала с ребёнком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: "Яна, вы что, брали кредит?" Я ответила, что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я невыездная. Представляете мое состояние? Шок! Я была уверена, что это какая-то ошибка. Но меня проверили ещё раз по всем документам - результат тот же!», так начала свой рассказ Яна Соломко.


    Яна Соломко

    Яна Соломко

    Как оказалось позже, причиной запрета на выезд из Украины стали неоплаченные алименты шестилетнему сыну, которого у нее нет.

    Артистка уже связалась со своим адвокатом, который начал работать над данным вопросом.

    «У меня есть шестилетний сын, о котором я не подозревала! На тот момент я была уже во всех базах и решить эту проблему на месте, понятно, не смогла. Ну что делать - поплакала, заправилась валерьянкой и отмотала назад 500 км», - сообщила Яна.

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