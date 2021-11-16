Елизавета II впервые за 22 года пропустила важное для Великобритании событие

У королевы проблемы со здоровьем

В Великобритании переживают новые опасения насчет здоровья Елизаветы II. Королева обещала лично присутствовать на службе по случаю Дня памяти павших, или Макового дня, – праздника стран Содружества, во время которого вспоминают тех, кто погиб в бою. В последний момент во дворце сообщили, что глава государства приняла решение не приезжать, поскольку она получила травму спины.

Как сообщили представители королевской семьи, у королевы растяжение, поэтому она не смогла присутствовать на мероприятии лично, хотя до последнего собиралась приехать. За нее венок к памятнику солдатам возложил ее сын принц Чарльз. Также сотрудники рассказали, что Елизавета очень расстроена тем, что так получилось, поскольку День памяти очень важен для нее. Действительно, в последний раз королева отсутствовала на службе 22 года назад – в 1999-м.

На Дне памяти вместе с принцем Чарльзом также присутствовали его брат и сестра – принцесса Анна и граф Уэссекский Эдвард. На балконе стояли Кейт Миддлтон, Камилла Паркер-Боулз и графиня Уэссекская Софи. Балкон Ее Величества заняли ее двоюродные брат и сестра – принцесса Александра и принц Эдуард.

Ранее был назван самый влиятельный человек в британской королевской семье.

По мнению королевского эксперта Камиллы Томини, помимо того, что герцогиня Кембриджская занимает четвертое место по популярности среди всех членов королевской семьи, согласно опросу YouGov, ее влияние внутри семьи – огромно.

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