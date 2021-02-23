24 лютого пройде онлайн-дискусія «Україна-Молдова: енергетичний вимір регіональної безпеки»

Главком запрошує долучитися до онлайн-дискусії. Трансляція відбудеться о 17:00 на сторінці івенту facebook.com/events/250721136670528

Энергетическая безопасность играет ключевую роль в стабильности региона, а также в обеспечении политической и экономической устойчивости и независимости. Учитывая стремление Украины и Молдовы к совместным рынкам Европейского Союза, сотрудничество между странами в энергетической отрасли в условиях перезагрузки политических элит в обеих государствах, становится особенно актуальным.

Во время первого официального визита в качестве президента Республики Молдова, Майя Санду обсудила с украинским президентом Владимиром Зеленским ряд вопросов, касающихся энергетического сотрудничества между странами. В частности, речь идет об увеличении объемов запасов природного газа Молдовы в украинских хранилищах, восстановлении поставок электроэнергии из Украины в Молдову, а также транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы.

В рамках проекта укрепления трансграничного сотрудничества и региональной безопасности Transnational resilience, в среду, 24 февраля, состоится онлайн-дискуссия, во ходе которой эксперты и политики из Молдовы и Украины обсудят общие вызовы в сфере энергетической безопасности и перспективы сотрудничества между странами.

Дискуссия будет включать три панели по следующим темам:

1. Сотрудничество в области поставок электроэнергии между Украиной и Молдовой.

2. Перспективы сотрудничества Украины и Молдовы в рамках газового сектора.

3. Проблема устойчивого эксплуатирования и администрирования Днестра.

Приглашаем присоединиться к трансляции мероприятия всех заинтересованных, зарегистрировавшись по ссылке: https://cutt.ly/plpAiNH

Формат: онлайн-дискуссия

Время: 24.02.2021, 17:00 (по киевскому времени).

Участники обсуждения:

1. Сергей Тофилат (Кишинев, Молдова), советник президента Республики Молдова по энергетическим вопросам.

2. Виктор Парликов (Кишинев, Молдова), экс-директор НАРЭ, эксперт в области энергетики.

3. Андрей Герус, глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Украины, народный депутат.

4. Наталка Прудка, обозреватель издания «ГЛАВКОМ», специализируется на вопросах энергетики (Киев, Украина).

5. Михаил Гончар (Киев, Украина), эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI».

6. Артем Филипенко (Одесса, Украина), Заведующий отделом исследований Придунайско-черноморского региона Национального института стратегических исследований.

Модераторы обсуждения:

Марианна Присяжнюк, «ГЛАВКОМ» (Киев, Украина),

Лилия Бураковски, журналист, телеведущая (Кишинев, Республика Молдова).

За дополнительной информацией обращайтесь по e-mail адресу: [email protected]