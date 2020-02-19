Політолог розказав, чи вдалося Грузії «нормалізувати» стосунки з агресором



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Світлина з відкритих джерел

Досвід Грузії в питанні «нормалізації» політичних стосунків дуже показовий, і для України також.

Із приходом до влади партії «Грузинська мрія», лідером якої є олігарх Бідзіна Іванішвілі, було взято на озброєння стратегію «нормалізації» політичних стосунків із країною агресором та окупантом – Росією. Позитивних результатів від такої стратегії немає. Адже в країні продовжується повзуча окупація територій. Про це розповів провідний експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Ґела Васадзе під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Ґела Васадзе, експерт Грузинського центру стратегічного аналізу

Досвід Грузії в питанні «нормалізації» політичних стосунків дуже показовий, і для України також. «Я продемонструю її на народній мудрості: «Не варто читати Євангеліє над головою вовка. Скільки ви не читали б Євангеліє над головою вовка, він все одно вас з’їсть». Ось цей тренд на умиротворення агресора дуже популярний на Заході. Хтось чомусь подумав, що Саакашвілі якийсь божевільний і йде на загострення з Росією. Тому ось прийде нормальна політична сила і все вирішиться. Але чим більше уступаєш, тим більше агресору хочеться. Це закон життя, від якого нікуди не дітися», - каже Васадзе.

На його думку, що стосується ситуації в Україні, то в Зеленського не буде іншого вибору як стати Порошенком, тобто зайняти ті ж позиції або навіть більш жорсткі.

«А от щодо Іванішвілі (грузинський олігарх, лідер партії влади «Грузинська мрія» – Главком), то тут геть інша ситуація. Він уже вивів свої активи в Росії, але не всі. Тому Москва це використовує. Сьогодні говорити про те, що стратегія чинної влади щодо умиротворення агресора, щодо «нормалізації» політичних стосунків з Росією принесла свої позитивні плоди не можна», - зазначає Васадзе.

В країні відбувається повзуча окупація територій. Чинна влада ніяк на це реагує.

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Як повідомляв Главком, кожного дня російські окупаційні війська переносять лінію розмежування Грузії з окупованою Південною Осетією на 1-2 метри.