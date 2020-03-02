Дипломат розповів, коли насправді для Росії закінчилася «Велика вітчизняна війна»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлина: https://kot-de-azur.livejournal.com/

9 травня за російськими мірками не є датою завершення цієї «Великої вітчизняної війни» - дипломат

Путін запрошує світових лідерів відзначити 9 травня, як день закінчення так званої «Великої вітчизняної війни». Хоча усім відомо, що це була ІІ Світова війна. Але навіть 9 травня за російськими мірками не є датою завершення цієї «Великої вітчизняної війни». Такі думки висловив письменник, Надзвичайний та Повноважний Посланник Сергій Борщевський під час пресконференції в пресцентрі «Главком»

Сергій Борщевський, письменник і дипломат

Борщевський звертає увагу на цікавий документ «Угода про взаємне визнання пільг та гарантій для учасників та інвалідів Великої вітчизняної війни і бойових дій на території інших країн», який було укладено в рамках СНД у 1994 році. У 2015 році до нього було створено протокол, який підписали країни-СНД.

«У цьому документі дуже цікавий перелік тих країн, в яких ведися бойові дії. І одне запитання, що робив Радянський Союз в тих країнах? А там і країни Латинської Америки, і країни Африки, і країни Азії. Це власне те саме, що робить Росія сьогодні – Сирія, Лівія і так далі. Так от, в тому документі є пункт 1.6, який додали в 2015 році «Особи, які брали безпосередню участь у бойових операціях ліквідації незаконних формувань, груп бандитизму на територіях Української РСР, ( тобто з бандерівцями боролися), Білоруської РСР, Литовської РСР, Лавтійської РСР, Естонської РСР в період 1 січня 1944 року по 31 грудня 1951 року» Як бачимо, для Росії так звана «Велика вітчизняна» не закінчилася 9 травня 1945 року», - підсумував дипломат.

Переглянути запис пресконференції «Усвідомити Росію»

Як передає «Главком» думку Гарі Каспарова, включення Володимиром Путіним українського Причорномор’я до «ісконно російських територій», зроблене ним під час останньої пресконференції за підсумками 2019 року, свідчить про підготовку Кремля до нової військової агресії.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати Москву 9 травня 2020 року з метою участі у заходах з нагоди 75-ї річниці Перемоги.