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    Прес-центр «Главкома»

    Українську делегацію в ПАРЄ закликають згадати на сесії ув’язнених за проукраїнську позицію громадян РФ

    • Розсилка
    Москва. Акція протесту в підтримку України - Українську делегацію в ПАРЄ закликають згадати на сесії ув’язнених за проукраїнську позицію громадян РФ
    Москва. Акція протесту в підтримку України
    Джерело: https://freedenis.org/ukrainian/pro/

    Про засуджених громадян РФ за їхню проукраїнську позицію на міжнародних майданчиках ніхто не говорить

    Українську делегацію просять згадувати під час сесій не тільки бранців Кремля, а й громадян РФ, яких російські суди покарали за проукраїнську позицію та підтримку територіальної цілісності України. Таке прохання висловила політемігрант, правозахисниця та подруга засудженого за участь у «Правому секторі» Дениса Бахолдіна Олена Глушко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Олена Глушко, політемігрант, правозахисник, подруга Дениса Бахолдіна, громадянина РФ, засудженого за проукраїнську позицію
    Олена Глушко, політемігрант, правозахисник, подруга Дениса Бахолдіна, громадянина РФ, засудженого за проукраїнську позицію

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    Права і свободи людини не закінчуються лише на межі її громадянства.

    «Мені здається, що якби українська делегація в ПАРЄ буде говорити не лише про громадян України, які незаконно сидять в російських буцегарнях, а й говорити про засуджених громадян Росії в РФ, яких засудили за їхню проукраїнську позицію, за те, що виступили з протестом проти агресії РФ щодо України або навіть приїхали захищати територіальну цілісність Української держави», - просить Глушко.

    Вона стурбована, що про цих людей взагалі ніхто ніде не говорить на високих майданчиках.

    Денис Бахолдін під час акції протесту в Москві. Джерело: https://freedenis.org/ukrainian/pro/
    Денис Бахолдін під час акції протесту в Москві. Джерело: https://freedenis.org/ukrainian/pro/

    «Я є подругою Дениса Бахолдіна. Він громадянин РФ. Його засудив російський суд до 3 років і 6 місяців загального режиму за участь у «Правому секторі». Зараз він в СІЗО «Матроської тишині», ми подали на апеляцію. Апеляцію призначили на 24 квітня 2019. І я буду вдячна, якщо про нас теж згадають разом з українськими бранцями Кремля», - Говорить Глушко.

    Довідка. Денис Бахолдін народився у Москві 1981 року. Відслужив в армії, отримав дві спеціальності (психолог і економіст), працював у банку. З початком російської агресії проти України Денис активно долучився до антивоєнних акцій. 7 жовтня 2014 року він провів яскравий перформанс «Путін – воєнний злочинець». Восени 2014 року він переїхав до України, де продовжував свою діяльність, в тому числі – надавав підтримку російській антивоєнній опозиції. У березні 2017 року Денис хотів відвідати матір – та був заарештований у Російській Федерації. Його били, намагаючись отримати свідчення, що Бахолдін брав участь в екстремістській діяльності забороненої в Росії організації «Правий сектор». 24 грудня 2018 року Бахолдіна засудили до 3,6 років позбавлення волі в колонії загального режиму – за те, що він не підтримав владу своєї країни у неправій війні, і не зміг тихо відсидітися у «внутрішній еміграції».

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