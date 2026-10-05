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«Гра буде дуже напруженою». Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу Україна – Угорщина

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Гра буде дуже напруженою». Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу Україна – Угорщина
Андрій Шевченко став президентом УАФ у січні 2024 року
фото: пресслужба УАФ

Гра розпочнеться 5 жовтня о 21:45 за Києвом у Трнаві

Президент УАФ Андрій Шевченко дав декілька коментарів перед матчем чертветого туру Ліги націй між збірними України та Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hemzeti Sport.

– Україна перемогла Угорщину в Будапешті з рахунком 1:0 у Лізі націй. У понеділок команди зіграють знову, цього разу у Трнаві. Якого матчу очікуєте?

– Думаю, гра буде дуже напруженою. Було добре видно, що обидві збірні перебувають приблизно на одному рівні, а в першому матчі все вирішив один гол, на щастя, на нашу користь. Ми добре розуміємо силу угорської команди і готуємося до поєдинку з урахуванням цього.

Перший матч між командами, який пройшов у Будапешті та завершився мінімальною перемогою України, відвідало 56 796 вболівальників.

– Скільки українських уболівальників, на вашу думку, прийде на матч?

– Сподіваюся, якомога більше. Хочу також подякувати Словаччині за допомогу моїй країні, і йдеться не лише про чудові футбольні відносини. Наскільки мені відомо, країна прийняла майже 200 тисяч українських біженців, давши їм безпеку та надію. Я навіть не можу висловити словами свою вдячність. Якби у мене було одне бажання, я б побажав, щоб війна закінчилася.

У минулій грі між Домініком Собослаєм та Віктором Циганковим виник конфлікт.

– Домінік Собослаї зараз є безумовним лідером угорської збірної. Вам уже доводилося бачити його гру?

– Якщо футболіст потрапляє до «Ліверпуля» і відіграє там важливу роль, це безперечно свідчить про його високий рівень. Звичайно, я бачив його гру. Окрім очевидного таланту, мене вражає його особистість. Добре видно, що він є лідером і проявляє це як у «Ліверпулі», так і в збірній Угорщини. Від щирого серця бажаю йому всього найкращого та великих успіхів, але зараз хочу сказати йому: Домінік, бажано не виблискуй проти нас! – сказав Шевченко.

Команда Андреа Мальдери за три тури зуміла набрати чотири очки та розташуватись на другому місці групи: обіграли Угорщину (1:0), зіграли внічию з Грузією (0:0) та розгромно поступились Північній Ірландії (0:3).

Турнірна таблиці групи B2 Ліги націй

«Гра буде дуже напруженою». Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу Україна – Угорщина фото 1
фото: SofaScore

Нагадаємо, що раніше була опублікована заявка збірної України на матч Ліги націй з Угорщиною.

Теги: Збірна України Андрій Шевченко Ліга націй

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