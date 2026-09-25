Збірна України стартувала у Лізі націй з перемоги над Угорщиною

Автором єдиного голу у матчі став Данило Сікан

25 вересня відбувся матч першого туру групового етапу Ліги націй між збірними Угорщини та України. Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Будапешті на стадіоні «Пушкаш Арена». Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом.

На початку та у середині першого тайму команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У дргому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались. У компенсований до другого тайму вилучений був Олександр Назаренко. Після цього між футболістами обох команд виник конфлікт, у який довелось втрутитись арбітрові, гірничники отримали Циганков та Собослай.

У цьому матчі у складі збірної України дебютували захисник Ілля Крупський, який вийшов з перших хвилин та був замінений у другому таймі, а також форвард Ігор Краноспір та фулбек Олександр Драмбаєв, які підсилили гру з лави запасних.

Турнірна таблиця групи B2 Ліги націй після першого туру

фото: SofaScore

Ліга націй. Група В2. Перший тур

Угорщина – Україна – 0:1