Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй

Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти

Збірна України з футболу програла Північній Ірландії з рахунком 0:3 у домашньому матчі Ліги націй УЄФА 2026/2027 в словацькій Трнаві. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Україна ненайкращим чином провела перший тайм проти Північної Ірландії. Перші проблеми виникли на дев'ятій хвилині, коли гості відкрили рахунок після кутового. Тоді Х'юм подав із правого флангу, після чого Атчесон скинув м'яч, а Браун без особливих проблем пробив у воротарському. Українці ж натомість довго не могли знайти шлях до чужого штрафного, хоча поступово перехопили контроль над м'ячем. Першим важливим моментом став епізод на 19-й хвилині, коли Судаков отримав передачу від Яремчука та пробив у ближній кут, але голкіпер суперників впорався з ударом.

Найреальніший шанс зрівняти рахунок виник у Сарапія. Український півзахисник отримав простір перед штрафним і потужно пробив у ліву дев'ятку, однак воротар Північної Ірландії витягнув м'яч із-під поперечини. Після цього Україна продовжила атакувати, проте Північна Ірландія регулярно створювала проблеми на стандартах. На 22-й хвилині суперники синьо-жовтих забили вдруге після того, як Моррісон прострілив у штрафний, а Прайс випередив українських захисників і головою забив другий м'яч.

Після перерви Україна спробувала змінити ситуацію та одразу створила кілька моментів. Наприклад, Очеретько навісив на Матвієнка, який пробив у лічених сантиметрах від стійки. Але потім стався епізод, який остаточно зламав гру. На 61-й хвилині воротар української збірної Різник вийшов із воріт, але не зміг впоратися з скиданням м'яча від Брауна, пропустивши м'яч у сітку воріт.

Мальдера почав перебудовувати команду, але швидко відіграти три м'ячі було вже складно. Водночас Україна могла забити хоча б гол престижу. На 60-й хвилині Судаков пробив вище воріт, а ближче до завершення зустрічі Сікан отримав м'яч у штрафному та закрутив його в дальній кут, проте удар прийняла на себе стійка. Ще кілька атак завершилися подачами, які перехоплювали захисники Північної Ірландії. У підсумку Україна так і не забила, а Північна Ірландія довела матч до перемоги 3:0.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

Нагадаємо, що збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення.