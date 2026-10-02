Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй
Українська команда йде на другому місці групи В2 після поразки від Північної Ірландії
фото: УАФ

Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти

Збірна України з футболу програла Північній Ірландії з рахунком 0:3 у домашньому матчі Ліги націй УЄФА 2026/2027 в словацькій Трнаві. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу 

Україна ненайкращим чином провела перший тайм проти Північної Ірландії. Перші проблеми виникли на дев'ятій хвилині, коли гості відкрили рахунок після кутового. Тоді Х'юм подав із правого флангу, після чого Атчесон скинув м'яч, а Браун без особливих проблем пробив у воротарському. Українці ж натомість довго не могли знайти шлях до чужого штрафного, хоча поступово перехопили контроль над м'ячем. Першим важливим моментом став епізод на 19-й хвилині, коли Судаков отримав передачу від Яремчука та пробив у ближній кут, але голкіпер суперників впорався з ударом.

Найреальніший шанс зрівняти рахунок виник у Сарапія. Український півзахисник отримав простір перед штрафним і потужно пробив у ліву дев'ятку, однак воротар Північної Ірландії витягнув м'яч із-під поперечини. Після цього Україна продовжила атакувати, проте Північна Ірландія регулярно створювала проблеми на стандартах. На 22-й хвилині суперники синьо-жовтих забили вдруге після того, як Моррісон прострілив у штрафний, а Прайс випередив українських захисників і головою забив другий м'яч.

Після перерви Україна спробувала змінити ситуацію та одразу створила кілька моментів. Наприклад, Очеретько навісив на Матвієнка, який пробив у лічених сантиметрах від стійки. Але потім стався епізод, який остаточно зламав гру. На 61-й хвилині воротар української збірної Різник вийшов із воріт, але не зміг впоратися з скиданням м'яча від Брауна, пропустивши м'яч у сітку воріт.

Мальдера почав перебудовувати команду, але швидко відіграти три м'ячі було вже складно. Водночас Україна могла забити хоча б гол престижу. На 60-й хвилині Судаков пробив вище воріт, а ближче до завершення зустрічі Сікан отримав м'яч у штрафному та закрутив його в дальній кут, проте удар прийняла на себе стійка. Ще кілька атак завершилися подачами, які перехоплювали захисники Північної Ірландії. У підсумку Україна так і не забила, а Північна Ірландія довела матч до перемоги 3:0.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

  • Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

Нагадаємо, що збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення

Теги: Збірна України Ліга націй футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Пивовари» незабаром поїдуть до Львова
«Шахтар» і «Оболонь» провели нестандартний обмін
1 жовтня, 17:20
АНдре Мальедар очолив збірну України у травні 2026 року
«Ми дуже поважаємо суперника». Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Північною Ірландією
1 жовтня, 14:14
Мілош Керкез (у центрі) швидко опинився на землі після спалаху емоцій
Батько зірки «Ліверпуля» зганьбився дописом про бійку Циганкова під російську пісню
29 вересня, 10:30
Німець завершив кар'єру у 2024 році
Ексзірка «Баварії» увійде до тренеського штабу «Трабзонспора» Маліновського та Батагова
25 вересня, 23:10
Коул Палмер побив горщики з Томасом Тухелем
Тухель розкритикував лідера «Челсі» за нехтування збірною Англії
25 вересня, 18:29
Кай Гаверц опинився в лазареті
Збірна Німеччини втратила зірку чемпіонату Англії на прийдешні матчі Ліги націй
25 вересня, 13:41
Родина ван Боммелів налічує три покоління футболістів високого рівня
Син тренера збірної Бельгії вперше отримав виклик до збірної Нідерландів
18 вересня, 21:40
«Карпати» повернулись на вершину таблиці УПЛ
«Карпати» з голами Русина та Сері переграли «Колос»
11 вересня, 15:16
Віталій Балашов більшість кар'єри провів у «Чорномореці»
Ексвінгера «Чорноморця» мобілізували до Національної гвардії України
9 вересня, 18:56

Футбол

Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй
Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй
Україна поступилася Північній Ірландії у матчі третього туру Ліги націй
Україна поступилася Північній Ірландії у матчі третього туру Ліги націй
Власник «Вест Гема» подав до суду на BBC через звинувачення у сексуальному насильстві
Власник «Вест Гема» подав до суду на BBC через звинувачення у сексуальному насильстві
«Трабзонспор» прагне оформити перехід чергового українця – ЗМІ
«Трабзонспор» прагне оформити перехід чергового українця – ЗМІ
День у складі «вовків»: як журналісти тренувалися з ФК «Полісся»
День у складі «вовків»: як журналісти тренувалися з ФК «Полісся»
Молодіжна збірна України втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027
Молодіжна збірна України втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
57K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua